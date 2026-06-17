El Gobierno mantiene su apoyo a la directora de la Guardia Civil tras "salir viva" de su comparecencia en el Senado

Entre líneas Fuentes del Ejecutivo señalan a laSexta que Mercedes González "ha despejado cualquier sospecha" sobre su actuación con su comparecencia en el Senado, mostrándose "contundente" y "convincente" con sus declaraciones.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, compareció en el Senado, negando cualquier implicación en tramas contra la UCO y afirmando no haber mantenido reuniones para una supuesta campaña. Fuentes del Gobierno expresaron satisfacción con su intervención, considerándola contundente y convincente, aunque quedaron interrogantes sobre sus encuentros con Leire Díez y la eliminación de mensajes. González afirmó haber informado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre conocer a Díez, pero negó reuniones para obstruir investigaciones. A pesar de algunas dudas, el Ejecutivo valora positivamente su defensa y su apoyo a la UCO. González también negó haber realizado purgas internas en el cuerpo.

Satisfacción en el Gobierno tras la comparecencia en el Senado de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que negó haber "participado jamás en ninguna trama contra la UCO" y haberse reunido con Leire Díez para "una supuesta campaña". "Ha salido viva de esta comparecencia", señalan fuentes del Ejecutivo a laSexta, que consideran que González se ha mostrado "contundente" y "convincente".

Estas fuentes consideran que González "ha despejado cualquier sospecha sobre su actuación". Eso sí, la directora de la Benemérita no explicó por qué se reunió con Leire Díez en persona, alguien de quien no sabía con quién ni dónde trabajaba. Tampoco por qué borró los WhatsApp con la fontanera ni si hubo ni dónde una tercera reunión con Díez. González solo reconoció dos "cafés" con Díez.

Pese a todo, en el Gobierno creen que "ha dejado claro" el punto que consideran más importante: que en la reunión del 29 de mayo con altos mandos, y en presencia del teniente coronel Antonio Balas, "trasladó su apoyo a que la UCO siguiera investigando". Durante su comparecencia, González también negó haber llevado a cabo ninguna purga dentro del cuerpo. "Dígame dónde estaba Antonio Balas cuando yo llegué y dónde está ahora. En el mismo sitio", aseguró a preguntas de PP y Vox, a quienes afeó haberla sentenciado "previamente".

Tal es la satisfacción dentro del Ejecutivo que más de uno se pregunta "por qué ha tardado tanto en hablar cuando se ha defendido tan bien" ante los senadores. Aunque en el Gobierno impere ese optimismo, hay puntos de la declaración de González que no quedaron claros, como cuando intentó explicar si informó o no al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de sus reuniones con Leire Diez.

"Ni Marlaska ni yo hemos mentido en ningún caso"

González contó que hace más de un año —el 29 de mayo de 2025—, tras haber sido informada de las intenciones de Díez, se reunió en su despacho con el DAO, con el jefe de la UCO y con el general de la Policía Judicial. Reunión en la que les dijo esto: "Expresamente reconocí que conocía a Leire y que me había visto con ella en alguna ocasión. Esa misma reunión, digo bien, esa misma reunión, se repitió al día siguiente, el 30 de mayo, con el ministro de Interior en la sede del Ministerio".

Entonces, ¿Marlaska sabía desde el 30 de mayo del año pasado que González se había reunido con Leire Diez? Porque esto es lo que dijo Marlaska casi un mes después de eso: "Incluso la directora de la Guardia Civil y desde la Guardia Civil se negó cualquier conversación y cualquier visita de Leire a la directora de la Guardia Civil".

Al ser preguntada sobre esa negación de encuentros con Leire Díez que había realizado en un principio, González también ha tenido respuesta. "Con respecto a la mentira", ha dicho que "ni el ministro (Marlaska) ni yo hemos mentido en ningún caso". "Yo conozco a Leire, no lo he negado nunca. Nunca me habrán escuchado decir que yo no conozco a Leire Díez, lo que sí me han escuchado es que y no he tenido ninguna reunión Leire para una supuesta campaña. Eso es lo que he negado y lo que negué hace un año, que es lo que publican pseudomedios que provocan un ruido ensordecedor para que nadie se entere de que pasa de verdad".

"Cuando fui nombrada se puso en contacto conmigo y quedamos en una cafetería cerca de la Guardia Civil. En ese encuentro me trasladó cuál era su situación laboral. No me dijo ni dónde ni para quién trabajaba. No habló de investigaciones de la Guardia Civil. Entendí que era una mera toma de contacto para en un futuro tenerme en su agenda", añadió González.

La directora de la Guardia Civil negó haber adoptado cualquier medida para "alterar investigaciones", así como ha hecho lo propio con los encuentros con Leire Díez que se le atribuyen en los informes de la UCO: "No me he reunido jamás con la señora Díez ni en la dirección general, ni en mi despacho ni en dependencia de la Guardia Civil. Ni para frenar investigación alguna".

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