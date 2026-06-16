El contexto Según un informe elaborado por el Consejo de Juventud de España, Fad Juventud y Oxfam Intermón, los jóvenes de hasta 34 años que destinan más de la mitad de sus ingresos a pagar la vivienda duplican los problemas de salud mental con respecto a los que pagan menos del 30%.

Vivir en casa de los padres puede ser angustiante para jóvenes de 20 a 40 años que buscan independencia, pero no pueden permitírselo debido a la crisis de vivienda. Esta situación provoca ansiedad y depresión, afectando la salud mental de cuatro de cada diez jóvenes. Rober Torres, de 32 años, experimenta frustración al buscar casa sin éxito, lo que le lleva a necesitar terapia. Jorge, otro afectado, destaca la necesidad de independencia. Un estudio del Consejo de Juventud de España, Fad Juventud y Oxfam Intermón revela que destinar más de la mitad de los ingresos a vivienda duplica la mala salud mental. Las soluciones requieren enfoques estructurales, no individuales, para abordar los problemas socioeconómicos.

Si vives en casa de tus padres, te guste más o menos, debes seguir sus normas: hacerte la cama, tener la habitación ordenada, meter tu plato en el lavavajillas. Hasta ahí todos, o casi todos, de acuerdo. El problema surge cuando esa realidad se repite cuando tú ya tienes 20, 30 o hasta 40 años y quieres salir de una situación de la que no puedes. Eso genera ansiedad, frustración, depresión. Porque el no poder tener tu propia casa también impacta en la salud mental, tanto que cuatro de cada diez jóvenes que sufren la crisis de la vivienda tienen la salud mental afectada.

De hecho, es estar solo unos segundos buscando casa con Rober Torres y comienza la desesperación. "Carísimo, se le cae el techo abajo...", comenta mientras ve las ofertas de vivienda que hay publicadas en diferentes plataformas. Él tiene 32 años y trabaja, pero lleva meses obsesionado con encontrar una casa: "La ansiedad era tal que hablándolo con una terapeuta me dijo 'Roger tienes que parar, date un tiempo'.

A Jorge la vida se le ha quedado estancada. "No puedes estar con tus padres toda la vida, necesitas tu espacio y tu independencia", explica a laSexta. Un agobio que nace enseguida, ya en la universidad con estudiantes que ven como el alquiler se lo come todo. "No te queda nada para vivir", reconoce una joven.

Se come incluso su ilusión, cuando debería estar arriba al estar a punto de terminar la carrera: "Nos frustramos todos y lloramos un poco". No hace falta rascar mucho para ver reflejados en la calle los resultados de un estudio que resume el impacto enorme de la crisis de vivienda en la salud mental en personas de entre 18 y 34 años. Ha sido elaborado por el Consejo de Juventud de España, Fad Juventud y Oxfam Intermón y refleja la situación que viven los jóvenes de nuestro país.

"Los jóvenes de 16 a 34 años que destinan más de la mitad de sus ingresos a pagar la vivienda, la mala salud mental se duplica respecto a quienes destinan menos del 30%", comenta Julia García, experta en desigualdades de Oxfam Intermón.

Casi un 64% de quienes tiene carencias materiales sufre una mala salud mental y un 38% soledad no deseada. Las soluciones no deben ser individuales, sino estructurales. "Miradas más globales que atiendan a los problemas socioeconómicos", apunta Anna Sanmartín, directora de investigación en Fad Juventud.

Porque de nada sirve decirles a los jóvenes que pueden con todo o que de ellos depende su futuro para dejarlos luego haciendo un 'scroll' infinito en el portal inmobiliario.

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