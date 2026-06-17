La sentencia de Edu Aguirre sobre qué pasará con Mbappé y Mourinho

En 'El Chiringuito', el colaborador se rindió ante el francés y vaticinó que marcará "60 goles" a las órdenes del luso.

Francia arrancó su andadura en el Mundial con victoria frente a Senegal por 3-1 con Mbappé como 'MVP'.

El delantero del Real Madrid anotó el primer y el tercer tanto del combinado galo y se erigió como la principal baza de 'Les Bleus' para optar a la corona.

En 'El Chiringuito', Edu Aguirre entró con todo y mandó un mensaje directo al resto de colaboradores: "Tenéis que pedir perdón a Mbappé".

"Creo que el Madrid tiene que formarse en torno a Mbappé, que en un año malo te mete 40 goles", explicó el periodista.

De hecho, con 'Mou' en el banquillo, Aguirre vaticina un año de récord: "En un buen equipo, sin estar lesionado y con Mourinho, te meterá 60 goles. Mbappé está para marcar goles, es muy bueno".