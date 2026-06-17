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Tras el empate con Cabo Verde

¿Qué pasa con Lamine Yamal? Cara seria en el entrenamiento... y su intención de ser titular contra Arabia Saudí

El futbolista español, que fue suplente contra Cabo Verde, entrenó con cara muy seria este martes junto al resto de sus compañeros: quiere ser titular en el siguiente partido.

Lamine

¿Qué le pasa a Lamine Yamal? El jugador estaba muy serio en el entrenamiento de este martes después del empate contra Cabo Verde.

La cámara de 'Jugones' captaba el momento. Su mirada clavada en el suelo, mientras algún compañero como Cubarsí se acercaba para hacerle alguna broma, intentando sin éxito sacarle una sonrisa.

Nico Williams y Gavi reían, pero en un segundo plano Lamine calienta solo. El contraste en un entrenamiento con buen ambiente tras el batacazo ante Cabo Verde.

¿Pero qué pasa con Lamine? Responde Juanfe Sanz en 'Jugones': "El jugador tiene algo en la cabeza: la titularidad en el partido ante Arabia Saudi. Sin embargo, el cuerpo técnico y Luis de la Fuente quieren ser precavidos para lo que queda de Mundial?

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