Francia tiene una dupla que atemoriza al Mundial: Olise asiste y Mbappé sentencia

Francia derrota a Senegal (3-1) en su debut en el Mundial con Michael Olise como gran estrella del partido. Mbappé, doblete, y Barcola marcaron los goles.

Francia, la campeona de 2018 y subcampeona de 2022, vuelve a ser la selección del miedo en este Mundial de 2026. Su alineación es absolutamente brutal. Con estrellas en cada línea. Y hay una dupla que atemoriza: es la que forman Michael Olise, del Bayern de Múnich; y Kylian Mbappé, del Real Madrid.

La selección gala se encomienda a sus dos estrellas. Pero no son las únicas. En el ataque asoman otros como Doué o el Balón de Oro, Ousmane Dembélé. Casi nada.

Olise y Kylian se encontraron y Francia mandaba. El del Bayern puso el balón al espacio y el capitán, que persigue ser el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo (Miroslav Klose es el máximo goleador histórico), definió a la perfección.

El colegiado revisó un posible penalti en la jugada anterior a Mbappé, pero decidió no señalarlo a pesar de que el VAR le llamó a la pantalla.

Barcola, que salió en el tramo final, hizo el segundo tras un envío de Rabiot. Aprovechando los espacios. Francia es letal ahí. Kylian hizo un golazo para cerrar la noche: 3-1.

Los chicos de Didier Deschamps arrancan su camino con victoria en el Grupo I. Un grupo en el que también está la Noruega de Erling Haaland. Otro de esos jugadores en los que todos los ojos se fijan en este torneo.

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