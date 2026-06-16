Pozas escondidas entre pinos, gargantas de agua helada y rincones acondicionados con césped a la sombra. La provincia de Ávila ofrece un sinfín de lugares para refrescarse sin masificaciones, perfectos para quienes buscan escapar del calor sin renunciar a la belleza de la naturaleza.

Combatir el calor en verano se ha convertido en todo un reto. Por eso, cuando el termómetro no da tregua, no hay nada como un baño en plena naturaleza. En este sentido, la provincia de Ávila ofrece una de las mejores alternativas del centro peninsular: un entorno privilegiado donde el agua, la sombra y la tranquilidad se dan la mano.

Desde piscinas naturales hasta pozas escondidas entre montañas, Ávila esconde auténticos refugios para refrescarse. Especial mención merece la Sierra de Gredos, un paraíso de aire puro, senderos y gargantas de agua cristalina que atraen cada verano a quienes buscan huir del asfalto y disfrutar de un baño rodeado de vegetación.

Aquí te presentamos las 5 mejores piscinas naturales cerca de Ávila para escapar del calor.

Charco Verde de Arenas de San Pedro

Ubicado en plena Sierra de Gredos, el Charco Verde es una de las pozas más populares de la zona. Sus aguas transparentes, rodeadas de roca y bosque, lo convierten en un lugar perfecto para un baño en plena naturaleza. El acceso es sencillo y está bien señalizado desde Arenas de San Pedro, uno de los pueblos más visitados del sur de la provincia. La temperatura del agua es fresca, perfecta para mitigar el calor de los días más intensos del verano. Además, el entorno natural permite combinar el baño con senderismo y turismo rural.

Garganta de los Caballeros en Navalonguilla

En el valle del Tormes, esta garganta ofrece varias pozas naturales formadas por el curso del río de distinta envergadura. El entorno es salvaje, tranquilo y menos concurrido que otros destinos. Es ideal para quienes buscan una experiencia más aislada, rodeados de vegetación autóctona y con vistas a las montañas. El agua es especialmente fría, incluso en agosto, lo que hace de este lugar un refugio perfecto frente a las olas de calor. Para visitarlo, se recomienda llevar calzado adecuado para caminar por la roca y acceder con precaución.

Piscinas naturales de Hoyos del Espino

Este pequeño municipio de la Sierra de Gredos cuenta con zonas habilitadas para el baño en el propio río Tormes. Las pozas son amplias y de fácil acceso, y además hay áreas de césped y sombra para pasar el día cómodamente. Es un destino ideal para familias o grupos de amigos que buscan naturaleza sin renunciar a cierta comodidad. En los alrededores hay aparcamiento, restaurantes y alojamientos rurales, lo que permite planificar una escapada de fin de semana sin complicaciones.

Garganta de Valdeascas en Navarredonda de Gredos

La Garganta de Valdeascas es un rincón menos conocido que los anteriores, pero de gran belleza. Las aguas bajan limpias y frescas por una garganta encajada entre rocas graníticas, formando pequeñas piscinas ideales para zambullirse. El acceso requiere una breve caminata desde el aparcamiento, por lo que es recomendable llevar calzado adecuado así como todo lo necesario para pasar el día, de cara a evitar paseos innecesarios. Este entorno conserva un carácter casi salvaje, ideal para quienes valoran la tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza.

Charco del Risquillo de San Martín de la Vega del Alberche

Se trata de una piscina natural acondicionada para el baño, con zonas de césped, merendero y servicios básicos. Está situada en un entorno de montaña, a más de 1.300 metros de altitud, lo que garantiza temperaturas agradables incluso en plena ola de calor. Es una opción perfecta para quienes buscan un lugar accesible y con buenas instalaciones, sin renunciar a la belleza del paisaje abulense.

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