Javier Bardem celebra que cada vez hay menos miedo de opinar en Hollywood: "Se está dando la vuelta a la moneda; ya era hora"

¿Por qué es importante? El actor se caracteriza por manifestar públicamente su opinión. Así, se ha distinguido por ser uno de los artistas que ha expuesto su posición en contra del genocidio en Gaza.

Más Vale Tarde conecta con Javier Bardem minutos después de ser homenajeado en Hollywood. El actor ha dejado sus huellas frente al TCL Chinese Theatre de Los Ángeles. Bardem ha manifestado su alegría y el honor que supone ser incluido en un lugar "tan especial donde hay tantos artistas icónicos que han hecho historia en el mundo del cine".

Además, Bardem señala que se ha acordado mucho de su madre y en su discurso no ha olvidado hacer referencia a ella, señalando que "seguro que debe estar muy contenta de que su hijo esté al lado de las manos y los pies de Gregory Peck".

Iñaki López expone que el actor se caracteriza por no callarse ante "las causas nobles y justas", recordando sus manifestaciones en contra del genocidio en Gaza. "Mucha gente no contaba con que te hicieran este homenaje", indica López, "teniendo en cuenta el peso del lobby hebreo en el mundo del cine". "Entiendo que hasta tú mismo podías tener dudas", añade.

El actor cuenta que él no pensaba que se podía suspender su homenaje ya que, desde que se propuso, "nunca ha habido un amago de retirarlo". Bardem señala que han sido siempre muy conscientes de que si le dan un micrófono él va a hablar.

"Cada vez hay más consciencia de asuntos que son injustificables"

"He dicho cosas que para mí son importantes que han sido recibidas con aplausos, eso es lo que está cambiando", reflexiona, "cada vez hay más consciencia y más apreciación de asuntos que son injustificables". "Más gente se está sumando a eso", señala, "es verdad que hay que decirlo y, al decirlo, corres riesgos".

En las imágenes se puede ver como, tras poner sus huellas, el actor ha levantado sus brazos hacia el cielo. Bardem confiesa que durante el homenaje ha hecho mucho "el payaso". "Es un día donde hace mucho calor y ha venido mucha gente a verme y hablar de mí, gente muy poderosa, en el sentido artístico y creativo, de la industria y para mí era una forma de regalarles un poco de espectáculo", cuenta.

Sobre si en Hollywood hay miedo a opinar abiertamente, el actor siente que cada vez hay menos miedo. "Ven que, ahora mismo, las personas que están apoyando esas políticas de abuso de los Derechos Humanos son los que están siendo señalados", reflexiona, "como debe ser". "Creo que se está dando la vuelta a la moneda; ya era hora", concluye.

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