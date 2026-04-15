Yeray Álvarez se sincera en 'El Cafelito' tras la sanción de la FIFA: "Me costaba dormir"

El central del Athletic Club de Bilbao fue sancionado por la FIFA durante 10 meses por tomar de forma equivocada una pastilla para el crecimiento de pelo.

"Han sido 10 meses duros, de trabajo, soledad, estás lejos de tus compañeros, del fútbol, de tu vida...": así de sincero se ha mostrado Yeray Álvarez en el adelanto del nuevo capítulo de 'El Cafelito' que verá la luz este jueves a las 15:30h.

El central del Athletic Club de Bilbao fue sancionado por la FIFA durante 10 meses por tomar de forma equivocada una pastilla para el crecimiento de pelo.

Hace dos jornadas reapareció ante el Getafe y los sentimientos se agolparon: "Te reencuentras con todo eso, te vienen todos los recuerdos".

"Cuántas veces habrás pensado en esa pastilla", replicó Pedrerol, que obtuvo rápida respuesta: "Miles de veces, me costaba dormir por las noches".

Eso sí, no todo fueron malas noticias para Yeray: "Vamos a ser papás en junio. Nos enteramos cuando pasó todo esto. Se llamará Leo. No son todo cosas malas las que han pasado en este tiempo".