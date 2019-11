Parece que a Xavi Hernández no le van muy bien las cosas últimamente por Catar. La afición del Al Sadd se ha hartado del entrenador catalán y, tras ir perdiendo por dos goles al descanso en su último partido, ha pedido el despido o la dimisión de su actual técnico.

Al son de '¡Xavi out!', la afición catarí despidió a los suyos tras una muy mala primera parte que ha agotado ya la paciencia de la hinchada del Al Sadd.

Al Sadd Fans were screaming “Xavi Out!” after their team’s latest defeat. As of now, he is still the coach of the club but things could change very soon. 👀pic.twitter.com/2vlBZG3Zwc