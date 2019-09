Noelia López ha dicho 'basta'. Su última publicación en Instagram ha hecho que una usuaria le eche en cara las, en su opinión, numerosas fotos que sube de su exmarido, José Antonio Reyes.

El mensaje que ha desatado la polémica ha sido una foto del jugador con sus dos hijas con el siguiente texto: "Para ser un ángel no hay que tener alas, solo hay que ser especial en la vida de otra persona".

Esta familiar imagen ha recibido la siguiente respuesta por parte de una seguidora de Noelia López: "Noelia, por favor, para ya con estas cosas. Sé que es difícil, pero también hay gente, su primo (Jonathan), que ni se ha hablado de él. Ya vale".

"Es el primer mensaje que recibo de este tipo", reconoce Noelia, que muestra la respuesta que dio a esta usuaria.

"Voy a intentar tener tacto contigo a la hora de explicarme, el cual tú no has tenido conmigo. Primero, es mi Instagram personal, público sí, pero personal. Así que no hago daño a nadie recordando a mi marido, al padre de mis hijas, porque lo hago desde mi cuenta personal. Con el único objetivo de mantener vivo su recuerdo y de alguna manera exteriorizar lo que siento", comenzaba Noelia en su respuesta.

"Segundo, que hablen o no de mi marido o en su lugar, de su primo, no es un hecho que decida yo. Te vuelvo a repetir que desde mi cuenta personal recuerdo a la persona que me ha marcado la vida y que deja un gran vacío tanto en la mía como en la de mis hijas", proseguía.

Noelia López concluye con esta reflexión: "Tercero y para finalizar, porque creo que te estoy dando demasiadas explicaciones intentando ser delicada, si no te gusta lo que publico solo tienes una opción y es dejar de mirar lo que publico, porque lo que publico lo hago porque quiero y lo voy a seguir haciendo. Para eso mi vida es mía".