El viral editorial de Pedrerol en 'Jugones' que no pudo terminar: "¡Fiesta!"

Josep Pedrerol no pudo terminar su editorial de este viernes de 'Jugones'. La firma apareció antes de tiempo y el presentador se perdió: "¿Repito ahora o qué hacemos con la firma? Me he despistado...".

"Ya no sé dónde estaba si en el Bernabéu... ¿sigo como si nada? ¿Empezamos otra vez a ver cómo queda? Nadie ha visto nada, en casa no habéis visto nada", preguntaba Pedrerol.

Pero al cambiar a otra cosa, tampoco salió. Y el presentador se lo tomó con mucho humor: "Venga, fiesta... ¡es viernes!".