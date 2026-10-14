Vinicius no jugará el Clásico ante el Barça en el Camp Nou: cuatro partidos de sanción

El brasileño fue expulsado el pasado sábado por agarrar del pelo a Saliba en la victoria del Real Madrid ante el Villarreal.

Este miércoles, el Comité de Competición ha dado a conocer la sanción de cuatro partidos a Vinicius Jr. tras su expulsión frente al Villarreal el pasado sábado en el Bernabéu.

Tras anotar el 2-0, el VAR llamó al colegiado principal del encuentro, Díaz de Mera, para que revisara un agarrón del pelo del brasileño a Saliba en la jugada del gol.

El árbitro no solo anuló el tanto, sino que expulsó al brasileño, que se indignó con la decisión y tuvo que ser sujetado por sus compañeras.

En el acta, Díaz de Mera señaló que "después de haber sido expulsado y encontrándose aún en el terreno de juego, siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva".

"Tuvo que ser sujetado por compañeros de su equipo", añadió en el acta, aunque no pudo "apreciar ninguna expresión concreta" sobre lo que le dijo.

'DAZN', eso sí, publicó a las horas una parte de la conversación de Vinicius con el árbitro en la que se quejaba de la decisión: "¿Roja? ¡No! ¡No!... ¿Por qué tú haces eso?".

Pues bien, con los cuatro partidos de sanción, el extremo no solo no podrá estar en la visita del Sevilla al Bernabéu este fin de semana, sino tampoco en el Clásico del Camp Nou ante el Barça del próximo 25 de octubre. También el duelo ante el Racing de Santander y el Valencia.