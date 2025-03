¿Venderá Ronaldo el Valladolid? Julio Baptista dice que "no se siente bien en el estadio"

Julio Baptista ha pasado por 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y ha hablado del Valladolid, club en el que entrenó en la cantera, y que dirige su amigo Ronaldo. Cree que lo acabará vendiendo por la difícil situación que mantiene con la afición.

"Yo pienso que, conociendo a Ronaldo, no se siente bien yendo al estadio y que la gente le esté insultando. Entonces por eso prefiere no estar", dice el exjugador.

Cree que sí está haciendo un buen trabajo como presidente: "Para mí está haciendo un buen trabajo, pero puede pecar de no haber contado de la manera que debería haber contado su trabajo".

"Terminará vendiendo el club. Él tenía unas ideas, de cómo le gustaría haber dejado el club y eso no está saliendo de la forma que él quiere. Y en un momento dado creo que sí. No me lo ha dicho, pero es lo que pienso", dice para finalizar Baptista.

