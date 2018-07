Valverde: "El Valencia es el equipo que mejor nos ha defendido"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha comentado tras ganar al Valencia CF en el Camp Nou (1-0) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey que pese a que no es una renta "excesiva" y lamentar no haber podido marcar más goles tienen un "buen resultado" que no obstante deja abierta la eliminatoria.

"No es una renta excesiva pero hemos ganado y siempre es buen resultado, no nos han hecho gol pero queda todavía mucha eliminatoria", avisó en rueda de prensa. En este sentido recordó que en los cuartos de final cayeron en la ida en el RCDE Stadium (1-0) y que le dieron la vuelta en el Camp Nou. "La eliminatoria está abierta y por decidir. Nosotros superamos el mismo resultado en contra y el Valencia intentará hacer lo mismo", comentó.

Un marcador "bueno"

"Cada entrenador lo ve desde su punto de vista. Hemos trabajado para poder hacer más goles y tener una renta mayor, pero ellos tenían un plan de irse con un marcador que les haga tener la eliminatoria abierta. Han defendido bien y tenían bajas importantes, no hemos podido tener más renta", lamentó al respecto.

Celebró, de todos modos, haber ganado y superado a un rival incómodo. "Era un doble objetivo, tratar de atacar bien pero no te garantiza defender bien. Era fundamental hoy no permitirles las contras porque se manejan muy bien. Se han defendido bien, han montado dos líneas muy juntas cerrando el centro y solo por las bandas podíamos entrar. Ahí ha venido un poco el gol", argumentó.

"El marcador es bueno porque hemos ganado. En estos partidos puede pasar de todo y ganar es muy difícil. Hemos ganado y el contrario no ha hecho gol y de momento el empate inicial nos beneficia, pero iremos a intentar hacer nuestro juego y ganar", aseveró de cara a cómo afrontar la vuelta en Mestalla la próxima semana.

La vuelta de Umtiti

Valverde reconoció que deberá hacer cambios ante lo apretado del calendario. "Llevamos muchos partidos en este mes y se nota el paso del tiempo, apenas hay espacio entre un partido y otro. Ya es viernes y el partido es el domingo por la tarde. Habrá que ver cómo están los jugadores mañana", señaló de cara al derbi contra el Espanyol en LaLiga del próximo domingo.

Preguntado por Samuel Umtiti celebró que haya regresado al máximo nivel tras su lesión. "Estaba a un gran nivel cuando se lesionó, ha vuelto y está cogiendo el mismo nivel. Para nosotros es un jugador fundamental, seguro en el corte y rápido en las coberturas. Estamos contentos porque está de vuelta a un gran nivel", aportó.