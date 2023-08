Tras fichajes de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kanté o Mané, entre otros muchos más, muchos se han aventurado a afirmar que Arabia Saudí estará en unos pocos años compitiendo en la Champions League.

Por medio de la 'wild card' (clásica tarjeta de invitación en el argot tenístico), se elucubraba que los clubs saudíes, destilando dinero por los cuatro costados, desembarcarían en la máxima competición de clubes a nivel continental... pero nada más lejos de la realidad.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se ha encargado de cerrar la puerta de par en par en una entrevista en 'L'Equipe', llegando a comparar el fenómeno saudí con el que se dio en la liga china hace un lustro.

"No es un peligro. Vimos un enfoque similar en China, que compraba jugadores al final de sus carreras ofreciéndoles mucho dinero. Resultado: el fútbol chino no se desarrolló ni se clasificó para la Copa del Mundo después de eso. No es la forma correcta de hacerlo, deberían trabajar en la formación de jugadores y entrenadores, pero ese no es mi problema", arranca Ceferin.

A su vez, cree que los jugadores que luchen por el Balón de Oro nunca aceptarán jugar en Arabia: "Hay jugadores al final de sus carreras y otros que no son lo suficientemente ambiciosos como para aspirar a las competiciones 'top'. Que yo sepa, Mbappé y Haaland no sueñan con Arabia Saudí. Los mejores jugadores en la cima de su fútbol no creo que fueran a Arabia Saudí. Cuando la gente me habla de los jugadores que fueron allí, nadie sabe dónde juegan".

¿Y que algún club saudí juegue la Champions? El presidente de la UEFA lo considera más que improbable: "Un medio de comunicación habló de esto sin siquiera preguntarnos. Sólo los clubes europeos pueden participar en la Champions League, Europa League o Europa Conference League".

Lo mismo pasa con las sedes que pueden acoger una final: "Sólo las Federaciones europeas pueden postularse para una final, ni siquiera los clubes. Tendríamos que cambiar todas nuestras reglas y no queremos eso".