Tremendo lío en la selección de Arabia Saudí. Roberto Mancini, mítico entrenador italiano ahora seleccionador del combinado árabe, ha confirmado que hasta tres futbolistas se han negado a ir convocados a la Copa de Asia por, en dos casos, no querer quedarse si no eran titulares.

Han sido Al-Faraj, Al-Ghannam y Al-Aqidi los jugadores que han dicho 'no' a jugar el torneo, y Mancini lo ha explicado en la rueda de prensa previa a su debut ante Omán.

"Al-Faraj me dijo que amistosos no quería jugar. Al-Ghannam que no estaba feliz jugando en la selección. Al-Aqidi le dijo al entrenador de porteros que si no era titular no se quedaba", afirma.

"Me pidieron ser titulares, pero..."

Y prosigue: "Me pidieron ser titulares, pero soy el entrenador y quien decide".

"Les preguntamos a los tres un par de veces si querían jugar en la selección. Me dijeron que no", insiste.

Mancini, directamente, no entiende nada: "Entiendo el deseo de los jugadores experimentados de querer ser titulares, pero un futbolista joven..."