El fichaje de Neymar Jr por el Al-Hilal saudí ha generado un foco de conflicto en el mundo del fútbol. Son muchos los que han criticado al brasileño por marcharse a Arabia Saudí con tan solo 31 años. Él último en sumarse a esa lista ha sido Paul Breitner, ex jugador del Real Madrid y campeón del mundo con Alemania en 1974.

El germano no ha dudado en poner verde al ex del Paris-Saint Germain en la cadena alemana 'BR': "Gracias, queridos saudíes, por comprar al señor Neymar, uno de los futbolistas más chungos bajo el sol en los últimos años. Uno de los futbolistas más grandes que sólo hace teatro, que sólo pretende marcar territorio. Pésimo".

Breitner es conocido por no morderse la lengua en estas ocasiones y sus críticas a Neymar han ido incluso a más: "Es un germen de lo más embustero. He de decir: muchas gracias por no tener que aguantarle más".

Al alemán también le han preguntado sobre los Benzema, Ronaldo y Mané y su llegada a Arabia Saudí. El campeón del mundo tampoco dudó en cargar contra estas estrellas: "¿Y de qué les sirve tanto dinero allí?". Además, Breitner ha asegurado que no cree que la liga saudí vaya a alcanzar el éxito dentro de unos años.

El alemán se ha sumado a la indignación que hay en el fútbol europeo por la irrupción de Arabia Saudí en el mercado de fichajes. El dinero y los lujos que ofrecen los clubs saudís ya han alejado a grandes jugadores del fútbol europeo.

El dilema reside en saber como podría afectar a largo plazo esta situación al fútbol de Europa. Por lo pronto, jugadores como Neymar, Sadio Mané o Karim Benzema, que podrían estar compitiendo al máximo nivel perfectamente, han puesto rumbo hacia el país de los lujos y el dinero para rechazar al fútbol que los convirtió en estrellas.