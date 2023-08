El Real Madrid y Kylian Mbappé no tienen ningún 'acuerdo secreto' para 2024, según 'Le Parisien'.

Como ha informado el diario francés, el delantero no tiene nada firmado con el club blanco y su decisión de no renovar con el París Saint-Germain no es porque tenga algo apalabrado con el club de Chamartín, pese a las sospechas del equipo parisino que así era.

Además, 'Le Parisien' también asegura que Mbappé es consciente que salir gratis del PSG el próximo verano sería perjudicial para su imagen pública.