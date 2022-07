Nueva tragedia en el mundo del fútbol. La Barça Residency Academy, academia de jóvenes talentos que tiene el club culé en Estados Unidos, ha comunicado el fallecimiento de uno de sus jugadores formados en dicha academia, Carter Payne, después de que el futbolista haya sido atropellado en Statesboro, una ciudad situada en Georgia.

Así lo ha dado a conocer la cuenta oficial de Twitter de la academia del Barça.

We are devastated by the tragic loss of one of our own, Barca alum, Carter Payne.

Carter was an extraordinary brother, teammate, and student-athlete who will be sorely missed.

We send our love and support to Carter’s family and friends during this extremely difficult time. 💙❤️ pic.twitter.com/5nC91NM4NA