Sin duda, el gran aliciente de la gala del Balón de Oro es dirimir el ganador y ganadora del galardón a mejor futbolista del año.

Sin embargo, durante el evento celebrado en el Teatro del Châtelet de París también se entregan otros premios que reconocen al mejor delantero, mejor joven o mejor portero del año.

Esos son los denominados trofeos Kopa, Sócrates, Yashin, Gerd Müller y los premios al mejor equipo masculino y femenino, no exentos de controversia.

Trofeo Kopa

Jude Bellingham ha sido el heredero de Gavi. El centrocampista británico, nombrado mejor jugador de la Bundesliga en la 22/23, se ha impuesto sobre Jamal Musiala o Camavinga en el premio.

El '5' del Real Madrid, a sus 20 años, queda elegido como el mejor futbolista joven de la pasada temporada.

Trofeo Sócrates

El galardón que reconoce el compromiso por construir una sociedad más justa e inclusiva ha ido para Vinicius.

El extremo del Real Madrid se ha impuesto en las votaciones a su compañero de equipo Antonio Rüdiger, que llevó a cabo un proyecto en Sierra Leona, por su labor en el Instituto Vini Jr, enfocado a promover la educación en Brasil.

Mejor equipo femenino del año

Con Champions, Liga y Supercopa de España en sus vitrinas, aquí apenas hay dudas: el FC Barcelona femenino fue el mejor equipo de la pasada temporada.

Tan solo no pudo ganar la Copa de la Reina, torneo del que fueron descalificadas tras alinear a una jugadora que había sido expulsada la temporada anterior.

Trofeo Yashin

A pesar de que Yassine Bounou 'Bono' haya quedado por delante de él en la clasificación del Balón de Oro, Emiliano Martínez se ha alzado con el premio a mejor portero del año.

El 'Dibu', por su gran actuación en el Mundial de Qatar con Argentina, también se ha impuesto a Ederson Moraes y Thibaut Courtois en el galardón.

Trofeo Gerd Müller

Aquí había poca duda, y si acaso esta existía por Kylian Mbappé. Erling Haaland, con 56 dianas y nueve pases de gol en 57 encuentros, se ha alzado con el premio de mejor delantero del año.

El noruego ha sido el faro del conjunto de Pep Guardiola, que completó una temporada histórica en Mánchester ganando Premier, Champions League y FA Cup.

Mejor equipo masculino del año

El Manchester City de Pep Guardiola ha sido nombrado como el mejor equipo del mundo en la temporada 22/23 tras ganar el 'triplete', Premier, Champions League y FA Cup.