Dos jugadores de la Premier League, además compañeros de equipo, han comunicado al resto de sus compañeros que son homosexuales y que son pareja, según afirma el tabloide inglés 'The Sun'.

Según las fuentes consultadas por el periódico británico, estos dos jugadores comenzaron a salir a principios de este año y han tomado la decisión de desvelárselo al resto de sus compañeros. Tras su anuncio han recibido "el apoyo de compañeros, entrenador y el club", que no han "molestado" por ello. No obstante, no han querido dar el paso de hacerlo público.

Prefieren que los aficionados se centren "en las actuaciones en el campo, ya que un anuncio así podría distraerles de su rendimiento futbolístico". Pese a que actualmente se muestran "reacios a hacerlo público", ninguno de los dos se siente "avergonzado y podrían anunciarlo en el futuro".

La identidad de ambos jugadores y el equipo sigue en secreto, dado que han pedido a sus compañeros "no decir nada públicamente". En una investigación paralela, 'The Sun' afirma que un tercer jugador podría anunciar su homosexualidad próximamente en un documental que se retransmitiría en Inglaterra.

Esta información concuerda con las declaraciones que realizó el exfutbolista Gary Lineker, que afirmó conocer varios jugadores en el Premier League que son homosexuales.