Cristiano Ronaldo es uno de los grandes nombres del mercado de fichajes. El portugués sigue perteneciendo al Manchester United, pero no está en la pretemporada con sus compañeros.

Ten Hag, técnico del United, ha realizado unas declaraciones en las que afirma que Cristiano sigue sin entrenarse y que "nada ha cambiado".

"Me centro en los jugadores que están, que lo están haciendo muy bien, están en buena forma. Y me centraré en eso. No puedo esperar a ver si Ronaldo viene, pero si lo hace, lo integraremos en el equipo", ha dicho el preparador.

Hag pide al club refuerzos: "Necesitamos más opciones... No se trata sólo de crear un equipo, necesitas una buen plantilla para obtener resultados a final de temporada".

"Así que tenemos que fortalecer aún más el equipo y estamos mirando, pero también necesitamos a los jugadores correctos", ha cerrado el técnico.

Todo ello en medio de la incertidumbre por el futuro de Cristiano, que parece querer abandonar el United en este mercado de fichajes en busca de un equipo que dispute la Champions.