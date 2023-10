Diez goles en diez partidos. Este está siendo el comienzo de Jude Bellingham en el Real Madrid. De un jugador de 20 años, que el pasado verano llegó procedente del Borussia Dortmund previo pago de una cantidad cercana a los 100 millones de euros. Cien millones que parecen pocos, que están siendo sin duda baratos por el enorme rendimiento que el inglés está dando al equipo de Ancelotti.

Cómo será que hasta futbolistas del Barça no tienen más remedio que rendirse a su nivel. Y cómo será que también ex de otro rival del Real Madrid como es el Atlético no quitan ojo a lo que Jude está haciendo en el Santiago Bernabéu.

Sí, cierto es que es Kieran Trippier. Que es inglés. Que es su compañero de selección. Pero sus palabras dejan claro ya no lo que es Bellingham sino lo que puede llegar a ser.

"No me sorprende lo de Jude"

"No me sorprende cómo ha empezado en el Real Madrid. Bellingham es aterrador", cuenta en palabras a la 'BBC'.

Y ojo a lo que apunta: "Lo más temible es que solo tiene 20 años. Puede marcar la diferencia".

"Con esa madurez, esa calidad que tiene. Y esa agresividad... Si juega bien allí en el Real Madrid le van a adorar. Se ha llevado todo lo que aprendió en Dortmund", prosigue.

"Juega con libertad"

Pero en el Real Madrid ha sumado algo más: "Ves con la libertad con la que juega, y esos jugadores que le rodean harán que su nivel mejore todavía más".

Ya dejó claro en el Mundial de Qatar que era un jugador especial, pero en el Real Madrid está demostrando que puede ser algo más. No solo no ha sucumbido a la presión que pudo con otros con más experiencia y a priori más cartel, sino que está siendo el gran líder de un equipo que perdió a Benzema en verano.