Dos personas han sido asesinadas en el centro de Bruselas por un individuo que portaba un fusil tipo Kalashnikov. Un ataque que se ha producido durante el partido de fútbol que disputaban Bélgica y Suecia.

El encuentro, que todavía no había comenzado en el momento del ataque, se ha suspendido al descanso, con empate a uno en el marcador.

Según han informado varios medios, los jugadores suecos se negaron a regresar al terreno de juego al enterarse que los fallecidos eran aficionados de Suecia, que vestían camisetas de la selección en los alrededores del estadio.

El atacante habría abierto fuego al grito de 'Allahu akbar' y habría huido del lugar tras el ataque. Posteriormente publicó un vídeo en redes sociales en el que proclamaba su su pertenencia a Estado Islámico y se jactaba de haber matado a "varios infieles".

Habla el presidente de la Federación de Suecia

"Nos enteramos de que asesinaron a ciudadanos suecos. Realmente no sabemos qué pasó. No sabemos si los autores han sido capturados. Los jugadores han decidido no jugar más. Hay 700 suecos aquí, deben estar a salvo. La policía ha dicho que este estadio es el lugar más seguro. Nadie sabe cuánto durará esto, es comprensible. Los jugadores sólo fueron informados en el descanso, pero tardaron un tiempo en asimilarlo. Parar era la mejor solución. No tengo información sobre cuándo podría terminar el partido", ha dicho el presidente de la Federación de Fútbol de Suecia, Fredrik Reinfeldt.