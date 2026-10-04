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Terrible

Suspendido el Atlético Unión Güímar y el Sporting de Hortaleza por lanzamiento de piedras y botellas

La Real Federación Española de Fútbol ha comunicado la suspensión del encuentro después de que la Guardia Civil se tuviera que personar en el campo por amenzas a los futbolistas.

Suspendido el Atlético Unión Güímar y el Sporting de Hortaleza por lanzamiento de piedras y navajas Suspendido el Atlético Unión Güímar y el Sporting de Hortaleza por lanzamiento de piedras y navajasRedes

Un nuevo episodio lamentable sacude el fútbol español. El Sporting de Hortaleza se ha negado a jugar debido, en parte, al apedreamiento que ha sufrido su autobus llegando al estadio del Atlético de Güimar y a los momentos de tensión que se han vivido en el césped antes del duelo.

El cuadro visitante exigió la presencia de la Guardia Civil y terminó asegurando que no jugaría el encuentro. La Real Federación Española de Fútbol ha decretado en sus redes sociales que no se jugará el encuentro después de considerar aceptables las razones del Sporting de Hortaleza de no sentirse seguros. El encuentro formaba parte de la fase previa de la Copa del Rey.

La tensión se ha visto incrementada en el calentamiento donde jugadores del Sporting de Hortaleza han recibido botellazos. Una nueva situación vergonzosa que no ha dejado más opción a la RFEF que suspender el encuentro.

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