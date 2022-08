El fútbol produce historias surrealistas cada día. La última la ha protagonizado Mohamed Buya Turay, jugador sierraleonés que acaba de fichar por el Malmo sueco. El jugador de 27 años estaba cerrando su fichaje y el club le pidió que se incorporase lo antes posible, lo que le llevó a pedir a su hermano que le sustituyese el día de su boda.

Buya Turay tenía marcado el 21 de julio como el día más especial de su vida, el día que se casaba con su prometida Suad Baydoun. Sin embargo, el sierraleonés lleva los días anteriores a la ceremonia cerrando su traspaso desde el Henan Songshan Longmen chino al Malmo. El equipo sueco anunció el fichaje el 22 de julio y le pidió que se desplazase al país nórdico para que se incorporase a los entrenamientos lo antes posible.

Ante esta disyuntiva de no poder estar en los dos sitios a la vez, Buya Turay decidió irse a Suecia, pero alguien tenía que presentarse en el altar el día de su boda. Por ello, le pidió a su hermano que le sustituyera en la ceremonia nupcial. El delantero subió a su cuenta personal de Twitter fotos del evento, pero justificó que fueron tomadas en días anteriores: "Nos casamos el 21 de julio en Sierra Leona. Pero no estaba allí porque Malmo me pidió que estuviera antes aquí. Tomamos las fotos con antelación. Así que parece que yo estaba allí, pero no lo estaba. Mi hermano tuvo que sustituirme en la boda. Pero intentaré llevar a mi mujer a Suecia para que esté cerca de mí. Ella vivirá aquí conmigo", explicó Buya Turay al diario sueco 'Aftonbladet'.