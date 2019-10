A poco que sepan de fútbol, o incluso si no saben nada, seguro que recuerdan la imagen que preside esta noticia. Maradona, Diego Maradona, comiéndose la cámara en Estados Unidos 94' tras anotar un gol antológico en la historia de los mundiales.

Pues bien, lo que puede que no se recuerde es que en ese partido ante Grecia que acabó con un flamante 4-0 para la albiceleste, los otros tres goles de Argentina los marcó el mítico Gabriel Batistuta, que tres años antes no jugaba al fútbol.

Acontecimientos, todos ellos, que son resumidos así ahora por el exjugador: "El único recuerdo que tengo de Maradona es antes de entrar al primer partido del Mundial contra Grecia, que él estaba delante mío y yo estaba atrás. Tres años antes yo ni siquiera jugaba al fútbol. Y ahí estaba por entrar a una cancha con Maradona como capitán. Ese es el sueño cumplido. Después en ese partido hice tres goles pero me acuerdo de eso, no de los goles".

Lo dice Batistuta en una entrevista a ESPN, y lo desliza para explicar por qué Maradona es mejor que Messi, según él: "Para mí Maradona fue el mejor de todos por un montón de cosas... Técnicamente no sé si es tan bueno como Messi, no hay diferecia; pero de carácter influía más sobre el juego de lo que puede hacer Messi solamente jugando. Yo jugué con Maradona, no jugué con Messi. Seguro que los compañeros de Messi dicen otra cosa", añade curiosamente el mítico delantero para zanjar con su elección final: "Yo creo que Messi hoy es el mejor del mundo, pero de la historia... es Maradona".

El debate sigue y seguirá servido, pero por si acaso, para volver al principio... ahí queda ese partido, ese delantero y ese capitán, el que se come la cámara.