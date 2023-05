El Manchester United bien puede estar tirándose de los pelos. El equipo inglés, tal y como ha revelado Ole-Gunnar Solskjaer, tenía en su mano firmar a Erling Haaland por apenas 4,5 millones de euros cuando el noruego militaba en el Molde, pero...

Pero lo rechazaron. Rechazaron a un delantero que ahora, tras firmar por el Manchester City y después de una temporada espectacular, está valorado en 200 millones.

Así lo ha confirmado quien fuese entrenador del equipo inglés: "Seis meses antes de ser su técnico, les llamé y les dije que tenía a este delantero".

"Sin embargo, no me escucharon. Pedí 4,5 millones de euros por Haaland, pero no lo firmaron", sentencia el noruego.

A buen seguro en Old Trafford se están arrepintiendo, y no precisamente poco, de su decisión y de no invertir en el punta, que desde el Molde se fue al RB Salzburg para despuntar del todo en el Borussia Dortmund alemán.

Y desde ahí, al Manchester City por apenas 57 millones. Sí, parece mucho, pero con lo que se está pagando ahora es una cantidad bastante escasa, y más por un delantero.

Más por un atacante que, en su primer año en la Premier, lleva 35 goles en 32 partidos disputados. A más de uno por partido, superando en 9 dianas a todo un mítico como Harry Kane.