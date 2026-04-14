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Perforé parte del pericárdico

Sergio Sánchez confiesa en 'El Cafelito' la imprudencia que casi le cuesta la vida

El exfutbolista le ha explicado a Josep Pedrerol qué hizo cuando volvió a andar tras ser operado a corazón abierto.

sergio

Sergio Sánchez fue operado a corazón abierto y cuando salió del hospital cometió una imprudencia que le pudo costar la vida.

El exfutbolista ha relatado lo ocurrido en 'El Cafelito': "Al día 30 de la operación, cuando pude andar, iba con el bastón e intenté hacer cinco metros al trote".

Y entonces llegaron los problemas: "Estaba morado. Perforé parte del pericárdico. Me saltó un punto y se me llenó la bolsa de sangre. El corazón no podía bombear".

Afortunadamente, tras ser intervenido de urgencia, se pudo recuperar: "Ahí aprendí hasta el final".

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