Luis Rubiales fue condenado en junio a pagar el doble de pensión alimenticia por cada una de sus hijas. La Audiencia Provincial de Valencia dictó sentencia el pasado 19 de junio y condenó al expresidente de la RFEF a aumentar la cuantía de 400 a 800 euros mensuales por cada una de sus tres hijas después de que su expareja reclamara una revisión de la cuantía tras el aumento exponencial de sus ingresos.

La sentencia, adelantada por El Periódico de España y a la que ha tenido acceso laSexta, respondía a un recurso de apelación del expresidente de la RFEF, que finalmente decretó que Rubiales pagara el doble de lo que hacía hasta ahora. No obstante, sigue siendo poco más de la mitad de los 1.500 euros que reclamaba su exmujer para cada una de las descendientes.

Según expone la sentencia, para la decisión judicial se ha tenido en cuenta que en 2011 Luis Rubiales obtuvo como rendimiento neto de su trabajo más de 97.000 euros, una cuantía que aumentó a 137.000 euros en 2014 y a 253.000 en 2015. En 2019, su rendimiento neto del trabajo fue de 458.000 euros y en 2020 lo duplicó hasta los 955.000. Ese mismo año, su exmujer ganó apenas 26.600 euros netos.

En concreto, la cuantía total a la que deberá hacer frente mensualmente es de 2.400 euros, a pesar de que su sueldo mensual en 2020 superaba los 80.000 euros netos. En este sentido, la sentencia remarca que a pesar de que las tres hijas del expresidente de la RFEF no tienen necesidades superiores a las normales en su edad, "el incremento tan acusado de las retribuciones del actor, debe tener su reflejo en la cuantía de las pensiones de alimentos, y no sólo, como ha decidido la sentencia, en el pago íntegro por el apelado de los gastos extraordinarios".

Así, mientras que la exmujer de Luis Rubiales había solicitado una pensión alimenticia de 1.500 euros para cada una de sus hijas, la sentencia obliga al expresidente de la RFEF a abonar 800 euros al mes para cada una de las hijas, dado que una de ellas trabaja "y obtiene ingresos, y que no consta que se hayan incrementado significativamente las necesidades de las hijas".

En su sentencia de divorcio, en 2013, se acordó que el demandado satisficiera una pensión de alimentos de 400 euros mensuales para cada una de sus hijas, así como la mitad de los gastos extraordinarios. Gastos extra que, tras una apelación en 2022, se obligó a Rubiales pagar en su totalidad. Además, la sentencia expone que la cantidad de la pensión alimenticia "se actualizará anualmente de acuerdo con las variaciones que experimente el Índice de Precios al Consumo".

La publicación de esta sentencia sume así al expresidente de la RFEF en una nueva polémica apenas una semana después de que hiciera uso de la imagen de sus hijaspara justificarse ante quienes le acusaban de machista por el beso no consentido a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial de Fútbol Femenino. Durante su intervención en la Asamblea extraordinaria en la que se esperaba su dimisión, Rubiales anunció que no dimitiría y, con sus hijas presentes, les pidió estar "orgullosas" de él y hablaba del "falso feminismo" como "una gran lacra en este país": "Hija mía, no llores. Tienes que estar tranquila y contenta, y orgullosa de quien es tu padre", le decía a una de las jóvenes.

De hecho, según desveló 'Relevo.com', Luis Rubiales pidió a Jenni Hermoso que saliera junto a él en su vídeo de disculpas restándole importancia a lo sucedido, y volvió a utilizar este arma: "Hazlo por mis hijas".