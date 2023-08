Continúan las reacciones a la comparecencia de Luis Rubiales este viernes desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde ha anunciado que no dimitirá como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. En Más Vale Tarde, la portavoz de Feminismo e Igualdad de Sumar, Elizabeth Duval, ha considerado una "buena medida" la posición adoptada por el CSD de que, en caso de que el TAD lo considere, suspendan a Rubiales de su cargo.

"Nosotras lo que no vamos a hacer es caer en una trampa de convertir unos hechos tan graves y bochornosos en una suerte de batalla ideológica. No vamos entrar en el marco del 'falso feminismo', no queremos entrar ahí", ha compartido Duval, que ha criticado que el presidente de la RFEF sea capaz de "utilizar a sus hijas como coartada".

"No representa a España", ha sentenciado, esperando que el próximo lunes el TAD expediente a Rubiales para que el CSD pueda proceder a su suspensión.