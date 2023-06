La temporada exitosa del Manchester Citysiempre quedará en el recuerdo. El triplete del conjunto de Pep Guardiola merecía una buena celebración, yGrealish se lo tomó al pie de la letra. Hasta 4 días estuvo el atacante dejando imágenes para el recuerdo allá por donde iba.

Ederson destacó en 'TNT' que a pesar de todo "hay jugadores que no beben alcohol, como Nathan Ake, o como Rúben Dias que hizo una excepción". Y esa excepción le acabó pasando factura al portugués, porque terminó vomitando...y no de cualquier manera.

"Dos chupitos y lo echó todo para fuera. Y por increíble que parece todo fue a parar al bolso de la madre de Grealish", dijo entre risas el portero en la rueda de prensa con Brasil.

"El 99 por ciento del grupo bebió, en la vida también hay que disfrutar de los buenos momentos", reveló.

"Fue una locura, después de una temporada de mucho desgaste, aunque muy victoriosa, teníamos que festejarlo, lo teníamos que disfrutar porque fueron muchos meses de trabajo intenso", recalcó el arquero.

Con las declaraciones de Ederson, queda claro que a Grealish hay pocos que le puedan seguir el ritmo. Lo cierto es que el británico y Rubén Días son dos grandes amigos y seguro que Jack no se lo tuvo en cuenta.

