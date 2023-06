El Manchester City organizó el pasado lunes una rúa por las calles la ciudad para celebrar la exitosa temporada. Los de Pep Guardiola conquistaron la Champions League el pasado fin de semana y la fiesta en Mánchester ha sido memorable.

Como en cualquier celebración siempre hay algunos más marchosos que otros. En el City el papel del más fiestero parece tener claro propietario. Ni Erling Haaland ni Pep Guardiola ni Kevin De Bruyne... nada más y nada menos que Jack Grealish.

"Las últimas veinticuatro horas he tenido el mejor día y la mejor noche de mi vida. Creo que no he dormido", ha dicho. El extremo inglés dejó imágenes para el recuerdo en una celebración que para él, empezó el sábado y terminó el lunes.

El Manchester City consiguió la primera Copa de Europa de su historia, la primera de Guardiola fuera del Barça. Los 'citizens' se redimieron de la final perdida hace dos años ante el Chelsea y han completado la hazaña ganando la Premier League y la FA Cup.