El fútbol europeo ha tenido un claro dominador esta temporada. Después de conquistar FA Cup, Premier League y Champions League, el Manchester City de Pep Guardiola se ha consagrado como el mejor equipo del mundo. Uno de los principales culpables del éxito 'citizen' es Rodri Hernández.

El internacional español ha firmado una temporada espectacular en la que ha sido una pieza inamovible en el esquema de Guardiola. Además de dar varias lecciones de cómo jugar en el centro del campo, Rodri también ha marcado goles importantes.

Uno de ellos fue el anotado en la final de la Champions, que a la postre terminaría dándole el título al cuadro de Manchester. El ex del Atlético de Madrid ha hablado sobre lo que supuso para él marcar ese gol: "He visto el gol sobre 5.000 veces. En todos los países y en todos los idiomas. En español, en alemán, en inglés, en italiano..."

"Creo que es especial, es parte del fútbol disfrutar este tipo de momentos, especialmente cuando como mediocampista de contención no sientes que vas a ser decisivo", confesó el centrocampista madrileño a los medios durante la gira en Japón.

Marcar un gol en una final de Champions y que encima sirva para levantar el título es algo que no deja indiferente a nadie. Rodri admite que algo ha cambiado desde ese momento: "Ahora los aficionados cantan mi canción. Así que la vida ha cambiado para mí en cierto sentido. Pero espero poder seguir teniendo la calma por la que siempre me he caracterizado".

La posición de pivote puede ser una de las más complicadas. En la final de la Champions, el español firmó una primera parte muy por debajo de su rendimiento pero eso no le impidió resarcirse en la segunda e incluso terminar anotando el gol decisivo.

Rodri explica en 'Daily Mail' que fue lo que provocó ese cambio: "No estaba contento con mi actuación. En una final el equipo necesita lo mejor de ti, así que fui autocrítico. El entrenador en ese momento fue muy directo y me dijo: "da un paso adelante". En estos momentos hay que ser fuerte, aceptar las críticas cuando el equipo está sufriendo".