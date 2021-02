Con la ATP Cup borrada de su horizonte, Rafa Nadal se encuentra focalizado en recuperarse de sus molestias para estar presente en el Open de Australia.

"No es que esté fatal pero no estoy lo suficientemente bien para jugar. He mejorado un poco, pero no estoy listo para asumir lo que es un partido de máxima intensidad", ha señalado el manacorí en una entrevista a 'Movistar'.

En ella también se ha referido a uno de los temas más polémicos y candentes en el mundo del deporte, el contrato de Leo Messi con el FC Barcelona.

A la hora de mojarse, el vidente campeón de Roland Garros ha incidido en el hecho de que es el club el que "está dispuesto a pagar" dicha cantidad al jugador, por lo que no hay lugar a debate.

"No entiendo el debate de Messi. Es uno de los mejores de la historia. Cobra lo que el club ha estado dispuesto a pagarle. El club es el que tendrá que lidiar con sus finanzas y con su visión de futuro sea con Leo o no", apuntó Nadal.

Por último, como seguidor del Real Madrid que es, Rafa comentó cómo ve al conjunto blanco tras la mala racha que está atravesando: "Son situaciones que entran dentro de una lógica después de unos tiempos tan difíciles. Es mucho más difícil la planificación de cualquier cosa, tanto a nivel deportivo como de club".