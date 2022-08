Este martes el Presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, junto a Clos Gómez, director del proyecto VAR, y Undiano Mallenco, miembro de la comisión técnica del CTA, han anunciado en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas nuevos cambios que se van a a producir en los arbitrajes durante la temporada 2022/2023.

Durante su intervención, Medina Cantalejo ha asegurado que podrían llegar hasta los 15 minutos de descuento para acabar así con las pérdidas de tiempo. También ha dicho que su misión va a seguir siendo la misma y que luchará por todos los medios para reducir "el número de penaltis pitados por manos 'grises' que provocan desaliento y no convencen".

Además, otros cambios serán no sancionar las manos que no afecten al desarrollo del partido, cambio en la norma del fuera de juego, protección máxima a los jugadores y acabar con los 'penaltitos'. En cuanto a las manos, no han cambiado la regla, pero han dado instrucciones a los colegiados de que no las sancionen que caso de que esta no tenga consecuencias para el juego.

Medina Cantalejo ha querido aprovechar también su intervención para pedir respeto por todos los árbitros: "No se puede trabajar cuando la figura del presidente de la RFEF está siempre en liza. Pedimos respeto". Incluso ha criticado la figura de los 'Community Manager' de los clubes: "Ha aparecido la figura desde el anonimato de los 'Community Manager' de los que no sólo critican una acción, sino que también menosprecian al árbitro".

LaLiga Santander arrancará este viernes con un Osasuna-Sevilla a las 21.00 horas.