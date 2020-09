Luis Suárez puede ser el primer gran error del Barcelona de Ronald Koeman. El uruguayo parecía no valer ya para prácticamente nada tras el 2-8 ante el Bayern de Múnich en Lisboa y su nombre fue el gran señalado después de la debacle. Ahora, en el Atlético, dos goles y una asistencia en 20 minutos.

Y es que la maquinaria culé se inició desde ese mismo día para que Suárez se marchase. Desde el club no se contaba con él, por edad y salario, y Koeman le dijo que no le quería. No ha jugado en ninguno de los amistoso del Barça. Es más, ni fue convocado.

Los minutos que ha disputado con el Atlético ante el Granada son los primeros que juega a nivel de club desde el encuentro ante el Bayern. Con su partida a la Juventus descartada, el Atlético llegó, vio la oportunidad... y la aprovechó. Y el Barça de Koeman ha podido cometer, sin haber empezado la temporada, el primer error del curso.

Solo pagarán 6 millones por objetivos

No solo es por el hecho de que se haya ido al Atlético, un rival directo, sino que se ha marchado prácticamente regalado. El club rojiblanco, tal y como hizo en su día con David Villa, se ha hecho con los servicios de uno de los mejores '9' del mundo por... nada.

Porque la entidad del Metropolitano tan solo deberá pagar 6 millones en concepto de objetivos, dependiendo de los logros que consigan tanto el jugador como el club en LaLiga y en la Champions League.

Y mientras, el Barcelona no tiene '9'. No tiene un 'killer' como tal. Los culés cuentan en su parcela ofensiva con cracks de talla mundial como Griezmann, Coutinho, Dembelé y, por supuesto, Lionel Messi. Pero ese punta, ese delantero centro, no existe.

El Barça, a por un '9' con 0 euros en caja por Suárez

No hay recambio como tal para un Suárez que ha dejado en la caja culé un total de 0 euros. Y con 0 euros, poca renovación se puede realizar a pesar de que te ahorres la ficha del futbolista.

El negocio no parece ser de los que se llamarían brillantes, y es que Lautaro Martínez cuesta un precio alto, altísimo. Y Memphis algo menos, pero el holandés tampoco es un '9' al uso.

La única opción que hay en el mercado actual de contar con un jugador de similares características a las de Suárez es Edinson Cavani, que se encuentra libre tras haber acabado contrato con el PSG.

Además, hay que destacar también la relación que Suárez y que Messi, capitán del Barça, mantenían tanto en el campo como fuera de él.

Simeone tiene al delantero que quería y necesitaba

Sin Suárez, y sin un '9' puro, el Barça inicia la temporada. El Atlético, y Simeone, tan feliz. Tienen delantero centro de nivel mundial y en su primer partido, en sus primeros minutos, ha marcado dos goles y dado una asistencia.

