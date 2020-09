Luis Suárez ha venido, visto y vencido en el Atlético de Madrid. El uruguayo firmó un extraordinaro debut en el Metropolitano ante un Granada que se llevó un tremendo correctivo del equipo de Simeone. Seis a uno, con el charrúa disputando 20 minutos y haciendo buena la frase del Cholo de más vale calidad que cantidad.

Y vaya calidad de minutos que ha jugado Suárez. Vaya cómo deben de estar muy posiblemente en Barcelona viendo al '9' jugando, marcando y asistiendo en un Atlético que, como mucho, deberá pagar 6 millones por él en cuestión de variables. Y vaya cómo se estará relamiendo Simeone con lo que puede tener en su parcela ofensiva.

El uruguayo salió en el minuto 70 sustituyendo a un Diego Costa que, por cierto, mojó al marcar el 1-0 del Atleti. En el primer balón que tocó Suárez, le puso una asistencia de lujo a Marcos Llorente para hacer el 4-0 de los rojiblancos.

Pero no, no se iba a conformar solo con eso. Suárez, en el 75, tuvo en sus botas anotar ante Rui Silva tras un pase perfecto de Koke. De primeras, el uruguayo cruzó en exceso el cuero... pero no iba a perdonar ni una más.

Tras avisar forzando un penalti que el VAR le negó, Suárez hizo lo que mejor sabe hacer. Luis se movió en el área, le hizo una indicación a Llorente y Marcos se la puso donde él la quería. Cabezazo bestial, potente y directo a las mallas del arquero del Granada. En menos de un cuarto de hora, asistencia y gol para el nuevo '9' del Atleti.

Y en el descuento, el segundo. Combinación con Vitolo para disparar directo al poste pero, como 'killer' que es, buscó el rechazo y la cruzó perfecta para el definitivo 6-1 de los rojiblancos.

Gran noticia, y no fue la única. Porque la mejor de todas se llama Joao Félix. El portugués firmó posiblemente su mejor partido con el Atlético. Se movió con libertad tras Diego Costa, bajando a recibir y liderando el ataque del equipo de Simeone.

Regate por aquí y regate por allá, Joao le puso en bandeja el 2-0 a Ángel Correa y además marcó el tercero. El 7 rompió a Vallejo antes de batir a Rui Silva para poner el broche a una gran actuación.

Seis a uno del Atlético ante el Granada en un partido en el que Joao Félix y Luis Suárez fueron los grandes protagonistas. Y aún queda verles jugar juntos... la parroquia rojiblanca ya se frota las manos ante la que puede ser una de las parejas de LaLiga.

