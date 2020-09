Quizás era uno de los mensajes más esperados tras anunciarse la salida de Luis Suárez del FC Barcelona: la despedida de su mejor amigo, Leo Messi. Y este ha llegado un día después de que el uruguayo diese su último adiós a la afición blaugrana tras una rueda de prensa telemática marcada por la emoción del momento y las 'pullitas' a terceros.

Messi ha publicado una fotografía con Luis Suárez en el día de su despedida junto a un contundente mensaje. El argentino, en primer lugar, recuerda todos los momentos y vivencias que ha compartido con el punta charría, señalando que estas cosas "nunca se van a olvidar".

Posteriormente, el capitán azulgrana incide en la manera en la que el club ha despedido a Suárez, apuntando que se merecía un adiós equiparable a su paso por el Barça, y no "que te echen como lo hicieron", añadiendo que "ya no le sorprende nada".

Mensaje íntegro de despedida de Leo Messi a Luis Suárez:

"Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos".

"Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a estas altura ya no me sorprende nada".

"Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo".

Tal ha sido la repercusión del texto de Messi que su excompañero Neymar ha comentado en la publicación calificando de "increíble" la manera en la que gestionan estos asuntos en el club.