Joaquín no se ha mordido la lengua en una entrevista concedida al 'Daily Mail'. El del Betis, que en su día tuvo a Ronald Koeman como entrenador en la época del Valencia, ha cargado contra el actual técnico del Barça y contra sus métodos. Muy bien no terminó con él.

"Ni le voy a nombrar. No hizo nada por mí. Aprendí de la experiencia, pero no fue algo bueno. Son cosas por las que tienes que pasar, pero...", afirmó.

Joaquín reconoce que para él fue tremendamente complicado: "Fue un momento difícil. En ese vestuario había jugadores excluidos del resto, y cada día había una situación muy tensa. Cuando no tienes ni ganas de entrar al vestuario... eso lo dice todo. Fue jodido".

En esos seis meses en los que Koeman estuvo en el Valencia, prácticamente todos tuvieron algún problema con él. El holandés, eso sí, conquistó la Copa del Rey antes de ser cesado.

Mou me dijo que era el primero que le dijo 'no'

No fue con el único entrenador con el que Joaquín tiene sus... cosas. El otro es Jose Mourinho, al que dejó plantado cuando el luso buscaba convencerle para fichar por el Chelsea.

"Volvía de un compromiso publicitario y no quería ir a la reunión. Sabía que si iba, me marchaba a Inglaterra. No fui, y luego me disculpé con él. Al final me lo agradeció, me dijo que era el primer jugador que le dijo 'no", confirma Joaquín.

El gaditano cuenta cómo fue la cosa con Lopera: "Me dijo que me tenía que ir, que habían llegado a un acuerdo. Todo fue muy rápido, tenía 20 años cuando jugué el Mundial de 2002 y tenía mucho estrés. No era fácil asumir todo. No quise dar el paso, no me veía saliendo de mi casa".

"Este es un negocio tan grande que la palabra del jugador no cuenta mucho. A veces uno acepta a pesar de saber que no va a ser n jugador importante... aunque cuando recibes la oferta de un club poderoso es complicado rechazarla", afirma.

