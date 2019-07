Desde 2010, 'France Football' y la FIFA entregaban conjuntamente el Balón de Oro. Sin embargo, cinco años después de establecer el acuerdo, ambos organizadores decidieron romperlo, pasando nuevamente cada ente a entregar su propio premio. De esta manera, la publicación francesa restableció el Balón de Oro, mientras que la FIFA creó el The Best, a modo de sucesor del antiguo FIFA World Player, teniendo lugar la primera edición de esta gala en 2016.

Los premios The Best se entregarán el lunes 23 de septiembre en la Scala de Milán, nuevo escenario de la gala, que reemplaza a Londres como sede del año pasado. El croata Luka Modric y la brasileña Marta fueron elegidos como mejores jugadores de la temporada en 2018.

Por su parte, en la categoría de entrenadores, se impusieron Didier Deschamps, después de conseguir el Mundial de Rusia como técnico de la selección francesa (también lo logró como futbolista), y Reynald Pedros, míster del Olympique de Lyon femenino, tras alzar el tercer título de la Women's Champions League.

El nuevo premio de la FIFA se entrega en base a las votaciones de los representantes de los medios de comunicación, los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales de federaciones que estén afiliadas a la FIFA. Cada periodista, capitán y seleccionador, vota a tres jugadores/as, otorgándole cinco puntos al primer clasificado, tres al segundo y uno al tercero, con la única condición de no poder votar a un jugador de la propia selección nacional.

The Best cuenta con la novedad de que pueden votar los aficionados en la página web de la FIFA tras anunciarse las candidaturas a cada premio. Por lo tanto, cada conjunto de los cuatro votantes supone un 25% del veredicto final, en aras de establecer un premio lo más objetivo y ecuánime posible.

Los 'The Best FIFA Football Awards' condecoran, tanto en la disciplina masculina como en la femenina, a los mejores futbolistas y entrenadores del año, además del mejor portero, mejor gol de la temporada, mejor afición y premio al juego limpio. Como colofón final, se anuncia el once de los mejores jugadores de la temporada por posiciones en un sistema 4-3-3.

Actualmente, Cristiano Ronaldo lidera la clasificación del premio tras haberlo conseguido en dos ocasiones, mientras que Luka Modric obtuvo el último en la tercera gala que se ha celebrado hasta la fecha.