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Tras toda la polémica

Portugal suspende a Cristiano Ronaldo: "El inicio de prodecidimientos disciplinarios..."

La Federación toma cartas en el asunto y determina que el astro portugués no podrá jugar con su selección hasta que el caso se resuelva.

Cristiano Ronaldo Cristiano RonaldoGetty

Cristiano Ronaldo ya conoce las consecuencias que tendrá su abandono de la concentración de Portugal hace tan solo unos días. El delantero luso no podrá volver a vestir la camiseta de la selección nacional hasta que sus procedimientos disciplinarios hayan quedado resueltos.

La Federación Portuguesa ha emitido un comunicado informando de la decisión: "La iniciación de procedimientos disciplinarios contra Cristiano Ronaldo, por deliberación de la Sección No Profesional, del 9 de octubre de 2026, con el propósito de investigar cualquier relevancia disciplinaria de los hechos participados el 7 de octubre".

"Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estaba sujeto hasta la fecha de establecimiento, se determinó la suspensión preventiva no automática del jugador y se atribuyó al proceso el carácter de urgente", concluye el escrito.

La Federación Portuguesa suspende por tanto a Cristiano de manera provisional después de un parón de selecciones tremendamente polémico en el que, no hay que olvidar, el astro portugués terminó abandonando la concentración con su selección. Tras la resolución del caso, se determinará si hay más sanciones o no para Cristiano.

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