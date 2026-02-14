Polémica y genialidad de Vinícius en el cuarto gol del Madrid ante la Real Sociedad

El brasileño firmó su doblete desde los once metros en una jugada muy protestada por la Real Sociedad. Antes de que Aramburu le derribara, Vini había ejecutado un regate espectacular.

El Madrid había firmado un primer tiempo muy completo. Con 3-1 en el marcador y nada más comenzar la primera parte, Vinícius le tiró un caño a Aramburu dentro del área. El brasileño se había deshecho del lateral venezolano pero cayó al suelo ante la entrada de su marca.

Hernández Maeso señaló penalti. Los jugadores de la Real Sociedad protestaron de manera bastante insistente en una jugada que terminó resultando en el definitivo 4-1. Vinícius no falló desde los once metros como tampoco lo hizo en la primera mitad. La acción de la primera pena máxima tuvo los mismo protagonistas y el mismo resultado.

Fue el 2-1 solo cuatro minutos después de que Mikel Oyarzábal igualara el encuentro. Huijsen derribó a Yangel Herrera en una jugada que daba lugar a pocas dudas. El Madrid ya se había adelantado con un tempranero gol de Gonzalo. El canterano sigue sumando buenas actuaciones y, en esta ocasión, encontró la colaboración de Trent, que aprovechó su entrada en el once para dar una gran asistencia.

Todo en uno de los mejores partido del Madrid de Arbeloa. Dominio y superioridad ante uno de los equipos más en forma del fútbol español. La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo no había perdido un partido desde la llegada del técnico estadounidense y, en el Bernabéu, se acabó la racha.

El tercer tanto blanco fue una maravilla de Federico Valverde. El uruguayo recibió en la frontal y presentó el interior de su pierna derecha para dejar el partido casi cerrado antes de llegar al descanso. Valverde, situado en el centro del campo, se volvió a encontrar con su mejor versión.

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa se pone líder (a la espera de lo que haga el Barça) en una de las mejores actuaciones de los últimos meses. Kylian Mbappé no jugó ni un minuto pensando en el partido del próximo martes ante el Benfica de José Mourinho.

La Real Sociedad, por su parte, suma su primera derrota con Matarazzo como entrenador. El cuadro vasco ocupa la octava posición y recibirá en Anoeta al Real Oviedo la próxima jornada.