Ahora

Increíble

En un Clásico estos errores se pagan: Mbappé aprovechó el 'regalo' de Gerard Martín

El zaguero blaugrana despejó directamente hacia el ariete blanco, que adelantó a los de Mourinho cerca del descanso. Todo en una primera parte en la que el Barça estuvo muy incómodo.

Kylian Mbappé y Gerard Martín Kylian Mbappé y Gerard MartínRedes

Kylian Mbappé ha sumado su décimo gol en Liga en el Clásico con la inestimable ayuda, para sorpresa de muchos, de Gerard Martín. El central del Barça ha intentado despejar un centro de Diomandé que, en principio, no parecía ir dirigido hacia ningún jugador blanco.

Ese intento de despeje ha ido a parar directo a la pierna de Kylian Mbappé. El francés, sin quererlo, ha terminado embocando el primer tanto del Clásico para adelantar al Madrid al borde del descanso en un partido en el que los blancos estaban consiguiendo parar las armas ofensivas del Barça.

Muy poco de Raphinha y Lamine Yamal, que lo han intentado desde lejos. El de Rocafonda ha gozado una ocasión clarísima un minuto más tarde del gol del Madrid pero ha mandado el balón desviado con todo a favor para marcar.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Destrozos y saqueos retransmitidos en directo: laSexta accede a nuevas imágenes de los disturbios en Barcelona
  2. Sánchez asegura que Vox "pone las ideas" y el PP "la ambición de poder": "Un Gobierno suyo supone retroceder 50 años"
  3. María Corina Machado regresa a Venezuela 10 meses después: "Estoy aquí, con ustedes"
  4. Al menos 83 heridos, siete de ellos graves, tras caer un autobús por un talud de 20 metros en Fogars de Montclús
  5. Continuismo o bolsonarismo: Brasil va a la segunda vuelta con los candidatos rozando el empate técnico
  6. Miles de personas marchan en Madrid con Vivas al frente "por una Ceuta segura, española y europea": "Venimos a decir basta ya"