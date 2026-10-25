En un Clásico estos errores se pagan: Mbappé aprovechó el 'regalo' de Gerard Martín

El zaguero blaugrana despejó directamente hacia el ariete blanco, que adelantó a los de Mourinho cerca del descanso. Todo en una primera parte en la que el Barça estuvo muy incómodo.

Kylian Mbappé ha sumado su décimo gol en Liga en el Clásico con la inestimable ayuda, para sorpresa de muchos, de Gerard Martín. El central del Barça ha intentado despejar un centro de Diomandé que, en principio, no parecía ir dirigido hacia ningún jugador blanco.

Ese intento de despeje ha ido a parar directo a la pierna de Kylian Mbappé. El francés, sin quererlo, ha terminado embocando el primer tanto del Clásico para adelantar al Madrid al borde del descanso en un partido en el que los blancos estaban consiguiendo parar las armas ofensivas del Barça.

Muy poco de Raphinha y Lamine Yamal, que lo han intentado desde lejos. El de Rocafonda ha gozado una ocasión clarísima un minuto más tarde del gol del Madrid pero ha mandado el balón desviado con todo a favor para marcar.

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