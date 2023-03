Vuelve la Champions esta semana con las últimas eliminatorias de los octavos de final. Este martes el Manchester City se la juega ante el Leipzig, con un 1-1 en la ida que deja todo abierto. Otra prueba de fuego para Pep Guardiola.

Pero el entrenador no siente la presión. En la rueda de prensa de este lunes, ha manifestado que sólo sentiría presión de ganar la Champions si estuviera en el Real Madrid: "En mi primer partido de Champions aquí me preguntaron si había venido para ganar la Champions. Si entrenase al Real Madrid entendería esa presión, pero por mucho que progresemos eso es algo que no cambiará".

"Es muy importante seguir en estas competiciones, porque te permiten seguir competitivos en los dos últimos meses de la temporada. Seguir intentando acercarnos al Arsenal, seguir en Europa... eso sería bueno", dijo.

"No conozco ningún equipo o entrenador que no quiera ganar una competición. Todo el mundo quiere ganar, no hay ninguna excepción", ha indicado el preparador catalán.

El City tendrá que derrotar a los alemanes para estar en el sorteo de cuartos. Y para ello contarán con su máximo realizador, Erling Haaland: "Es importante que marque. No me gusta que un jugador solo marque goles en el área. Eso es importante y necesitamos que lo haga, pero si está lejos del área rival y no puede marcar necesitamos que esté activo".

Su implicación en el juego ofensivo es fundamental para el City: "Tenemos que mirarle, tiene que participar. Ha mejorado, pero puede hacerlo mejor". 28 goles en la Premier acumula el noruego, que será fundamental para los objetivos de su equipo.