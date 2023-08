El Manchester City logró firmar la mejor temporada de su historia con sus triunfos en Champions League y Premier League la temporada pasada. Una hazaña que para su entrenador, Pep Guardiola, no podrán repetir este año.

Así lo aseguró en la rueda de prensa previa al debut de los 'citizens' en la Premier League ante el Burnley: "Será imposible repetir el éxito de la temporada pasada. Escalamos la montaña más alta, pero ya hemos bajado. Empezamos a la misma altura que el resto. La mentalidad dictará cómo irá nuestra temporada".

Además, también abordó el tema de los horarios y la cantidad de partidos que disputan. Una cuestión que su jugador, Rodri Hernández, ya lamentó por la gran cantidad de minutos que tienen que disputar.

"A veces hay reuniones entre la UEFA y la Premier League. Estuvimos ahí. Jugar al fútbol está bien, pero no tenemos suficientes días para descansar. La gente dice que jugamos en las misma condiciones que el resto de equipos de la Premier, pero no es así. Jugamos más partidos que otros equipos, muchos más", prosiguió.

"El sábado que viene jugaremos contra el Newcastle después de jugar contra el Sevilla el miércoles. No podemos dar un día de descanso a los jugadores. La UEFA, la FIFA, la Premier deciden. No creo que vayan a cambiar mucho las cosas. Cuando invitan a los entrenadores a este tipo de reuniones solemos estar ocupados preparando el siguiente partido. No tengo tiempo", concluyó.