Pedrerol estalla contra algunos jugadores del Barça: "Que Gavi, Lamine y Fermín intenten humillar al Espanyol..."

El presentador de 'El Chiringuito' arrancó de manera demoledora el programa tras los cánticos de celebración del Barça tras el derbi.

Tras vencer al Espanyol en el derbi liguero disputado este sábado en el Camp Nou y después de dejar LaLiga vista para sentencia, el FC Barcelona celebró en el césped junto a su afición la victoria.

Hasta ahí todo bien, sin embargo durante el festejo varios jugadores del cuadro culé se sumaron a cánticos de la afición mofándose del conjunto perico.

En 'El Chiringuito', Josep Pedrerol condenó los hechos: "Feos los cánticos de los jugadores hacia el Espanyol".

"'Os echamos de Barcelona'. Cornellà es Barcelona también, no pasa nada por estar allí", reivindicó el presentador del programa.

De hecho, Pedrerol puso el foco en tres jugadores: "Despreciar al Espanyol por estar en Cornellà... que canten esto Gavi, Lamine y Fermín".

"¿Intentar humillar al Espanyol? Ojo que no acabéis jugando ahí", zanjó contundentemente Josep.