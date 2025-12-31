Roberto Carlos aclara desde el hospital que no sufrió un infarto cardíaco: "Estoy bien"

El exjugador del Real Madrid explica que fue sometido a un procedimiento cardíaco preventivo en São Paulo y que se recupera bien.

Roberto Carlos ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. El exjugador del Real Madrid y de la selección brasileña ha aclarado este miércoles que no sufrió un infarto cardíaco, después de que trascendiera su ingreso hospitalario en São Paulo, y ha explicado que fue sometido a un procedimiento médico "preventivo", previamente planificado.

"Pasé por un procedimiento médico preventivo, previamente planeado con mi equipo médico. El procedimiento fue un éxito y estoy bien. No tuve un infarto cardíaco", señaló el exlateral izquierdo en un mensaje publicado en sus redes sociales, tanto en inglés como en portugués.

El exfutbolista, de 52 años, se mostró tranquilo y optimista sobre su evolución. Aseguró que se encuentra "confiado", que se está "recuperando bien" y que espera retomar "en breve" sus compromisos profesionales y personales. "No hay motivo para alarmarse", añadió, agradeciendo las numerosas muestras de apoyo recibidas, junto a una imagen suya tumbado en la cama del hospital.

Roberto Carlos permanece ingresado en un centro sanitario de São Paulo, donde se encontraba de vacaciones. Según confirmaron fuentes del Real Madrid a la agencia EFE, el exjugador fue intervenido después de que, durante una prueba médica en una pierna en la que padecía un trombo, se detectara un problema en el funcionamiento del corazón, lo que motivó la actuación médica.

El exlateral zurdo, que actualmente ejerce como embajador del Real Madrid, está fuera de peligro, aunque permanecerá en observación al menos durante las próximas 48 horas, como es habitual en este tipo de casos, para comprobar que su evolución es favorable.

Considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, Roberto Carlos fue campeón del mundo con Brasil en 2002, además de conquistar dos Copas América y una Copa Confederaciones. Durante sus once temporadas en el Real Madrid (1996-2007), levantó tres Ligas de Campeones, cuatro Ligas españolas y dos Copas Intercontinentales, convirtiéndose en una de las grandes leyendas del club blanco.

