El Real Madrid ha anunciado que Eden Hazard abandona el club blanco de manera inmediata. Lo hace a pesar de que al belga le queda un año más de contrato. "El Madrid y Hazard han llegado a un acuerdo por el que el jugador queda desvinculado del club a partir del 30 de junio de 2023", ha publicado.

Hazard ha ganado ocho títulos de blanco, aunque en ninguno de ellos ha sido fundamental. El belga ha estado muy lejos del nivel que mostró en el Chelsea y nunca se ha afianzado como titular ni con Zinedine Zidane ni Carlo Ancelotti.

El número 7 ha firmado unos números muy pobres: siete goles en 76 partidos. En esta temporada sólo ha saltado al césped en diez partidos (sólo cuatro de ellos como titular).

El Madrid firmó a Hazard en verano de 2019 y pagó 115 millones de euros por su fichaje. Nunca demostró su nivel, habiendo sido elegido mejor futbolista de la Premier League una temporada antes.

Ningún minuto contra el Barça

Una de las estadísticas que más llama la atención de Hazard es que no ha jugado ni un solo minuto en doce partidos disputados contra el FC Barcelona, en cuatro temporadas.

Sin recuperar su mejor nivel

Antes del Mundial de Qatar, Hazard reconoció que recuperar ese nivel anterior era "complicado". "Para ser honesto, ese nivel de 2018 ya no lo tengo. No lo muestro, pero lo sufro mental y físicamente. No me avergüenza decirlo. En 2018, quizás estaba entre los diez primeros del mundo. ¿Voy a volver a hacerlo? No lo creo", dijo en 'L'Equipe'.