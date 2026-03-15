Oficial: se cancela la Finalíssima entre Argentina y España

El máximo organismo del fútbol europeo ha decidido suspender la disputa de la Finalíssima después de no existir acuerdo entre las partes por decidir cuándo y dónde jugarla.

La Finalissima ya es historia. El título que estaba al alcance de Argentina y España por ser campeonas de sus respectivos continentes no se disputará. La UEFA lo ha comunicado después de varios días en los que entre las federaciones de ambos países han estado negociando sin éxito una sede para jugar el partido.

Cabe recordar que la fecha y el lugar hace unas semanas eran el 27 de marzo en Qatar. Sin embargo, el conflicto en Oriente Medio obligó al país qatarí a suspender toda actividad deportiva. A partir de ese momento, se intentó buscar una sede pero no se ha llegado a un acuerdo. La UEFA ha comunicado la suspensión en un escrito.

"No ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa. Tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Catar, se ha anunciado hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse, como se esperaba, en Catar el 27 de marzo", aseguran desde la UEFA.

El máximo organismo del fútbol europeo lamenta que no se pueda disputar la Finalissima: "Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Catar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia".

"La UEFA desea expresar su profunda gratitud al comité organizador y a las autoridades pertinentes de Catar por el trabajo realizado para intentar acoger el partido, así como su certeza de que la paz volverá pronto a la región", añade la UEFA.